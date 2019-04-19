أخبار مصر | شاهد.. توافد المصريون على استفتاء الدستور بالرياض (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. توافد المصريون على استفتاء الدستور بالرياض (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت صباح اليوم الجمعة، عملية تصويت أبناء الجالية المصرية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمملكة العربية السعودية.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم قد أعلن - أمس الأول - مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حدد أيام الجمعة والسبت والأحد "من 19 حتى 21 أبريل" للمصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين "من 20 حتى 22 أبريل" للمصريين بالداخل.