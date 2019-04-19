أخبار مصر | سفيرنا بأستراليا: الاستفتاء على الدستور بالبطاقة الشخصية ولو كانت منتهية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفيرنا بأستراليا: الاستفتاء على الدستور بالبطاقة الشخصية ولو كانت منتهية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير محمد خيري، سفير مصر في أستراليا، إن قارة أستراليا بها 3 بعثات دبلوماسية مصرية.

وأضاف "خيري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن السفارة المصرية توجد في مدينة كانبرا والقنصليتين في مدينتي سيدني وملبورن.

وأوضح أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالاستفتاء بتنسيق ومعاونة اللجنة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع وزارة الخارجية، التي أمدت جميع البعثات الدبلوماسية بكل البيانات الخاصة بالاستفتاء، وكشوف الناخبين وغيرها.

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وأكد سفير مصر في أستراليا أنه ينتظر مواعيد فتح أبواب اللجان، للاقتراع متوقعًا إقبال كثيف من الجالية المصرية على المشاركة في الاستفتاء.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للإنتخابات نوهت بقبول تصويت المصريين بالبطاقة الشخصية حتى لو كانت منتهية وكذالك بجواز السفر المدرج فيه الرقم القومي، منوهًا أنه لا يشترط للمصوت أن يكون مقيم في دائرة البعثة.

وأوضح أنه لم تكن هناك تساؤلات كثيرة حول التعديلات نظرًا لوضوحها، مشيرًا إلى أن وزارة الهجرة وضعت بعض الفيديوهات حول التعديلات الدستورية وشرحها للمصريين في الخارج، لافتًا أن موظفي السفارة سيقومون بفرز الأصوات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.