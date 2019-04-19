أخبار مصر | بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في دبي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في دبي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت لجان التصويت أبوابها، أمام المصريين فى دبي والإمارات الشمالية، منذ التاسعة صباحا بتوقيت الإمارات، وسط تواجد مجموعات من الشباب وكبار السن منذ السابعة صباحا.

وقال المستشار وائل فتحى القنصل العام بالإنابة بدبى والإمارات الشمالية - فى تصريحات تلفزيونية اليوم - "إن الجالية المصرية فى دبى والإمارات الشمالية أبهرتنا اليوم قبل بدء التصويت بالتواجد أمام اللجنة الانتخابية بأعداد كبيرة جدا، وهناك حرص كبير منهم على المشاركة المواطنين والإدلاء أصواتها فى هذا الاستحقاق الانتخابى ".

وأشار إلى أن هناك تعاونا إيجابيا من السلطات الإماراتية، حيث هناك تواصل مع الشرطة الإماراتية بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات الممكنة لكبار السن والسيدات حتى يقوموا بواجبهم الانتخابى.