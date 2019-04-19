مصر | عاجل.. إصابة 25 شخصا إثر حادث بالقرب من بوابة حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة 25 شخصا إثر حادث بالقرب من بوابة حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 25 شخصًا نتيجة حادث انقلاب أتوبيس بطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من بوابة حلوان، في اتجاه بني سويف، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث.

غرفة علميات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية بالطريق الصحراوى بحادث مرورى، وتبين انقلاب أتوبيس بعد بوابة حلوان اتجاه بنى سويف قبل نقق الوادى 2 كم، وأسفر عن إصابة 25 شخصا وتم نقل 18 من المصابين إلى مستشفى الصف وتم إسعاف الباقين فى مكان الحادث، ورفع رجال المرور حطام الحادث بالطريق.