انت الان تتابع بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الخارج

فتحت السفارة المصرية فى العاصمة الصينية بكين، أبوابها أمام الناخبين، الذين توجهوا إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ودعت السفارة أبناء الجالية المصرية فى الصين إلى المشاركة فى الاستفتاء، كونه حقا دستوريا لهم، موضحة أن التصويت يتطلب حضور الناخب إلى مقر السفارة ومعه إثبات شخصيته سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي، كما يتم السماح للمصريين الذين يزورون الصين خلال فترة الاستفتاء بالمشاركة فى التصويت.

كانت البعثات الدبلوماسية فى مختلف الدول قد أنهت استعداداتها لاستقبال أبناء الجالية المصرية الذين يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، خلال الفترة من اليوم الجمعة حتى الأحد المقبل، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، وفقا لما حددته الهيئة الوطنية

Advertisements