بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الصين

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الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الخارج
فتحت السفارة المصرية فى العاصمة الصينية بكين، أبوابها أمام الناخبين، الذين توجهوا إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ودعت السفارة أبناء الجالية المصرية فى الصين إلى المشاركة فى الاستفتاء، كونه حقا دستوريا لهم، موضحة أن التصويت يتطلب حضور الناخب إلى مقر السفارة ومعه إثبات شخصيته سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي، كما يتم السماح للمصريين الذين يزورون الصين خلال فترة الاستفتاء بالمشاركة فى التصويت.
كانت البعثات الدبلوماسية فى مختلف الدول قد أنهت استعداداتها لاستقبال أبناء الجالية المصرية الذين يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، خلال الفترة من اليوم الجمعة حتى الأحد المقبل، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، وفقا لما حددته الهيئة الوطنية
كانت البعثات الدبلوماسية فى مختلف الدول قد أنهت استعداداتها لاستقبال أبناء الجالية المصرية الذين يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، خلال الفترة من اليوم الجمعة حتى الأحد المقبل، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، من أيام التصويت الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج.
وانطلقت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج رسميًا، مساء الخميس، بمقر اللجنة الانتخابية الفرعية بسفارة مصر بويلنجتون، لتكون نيوزيلاندا أول دولة في العالم تنطلق منها عملية تصويت المصريين في هذا الاستحقاق الوطني.
وتجري عملية التصويت بـ140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة توجد بها البعثات المصرية في الخارج.
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