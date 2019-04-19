انت الان تتابع السفارة المصرية في طوكيو تبدأ الاستفتاء على الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

التصويت - أرشيفية

فتحت السفارة المصرية فى العاصمة اليابانية طوكيو، أبوابها أمام أبناء الجالية، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. واستقبلت السفارة التى فتحت أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباحا بتوقيت طوكيو، المصريين المغتربين من أبناء الجالية، الذين توافدوا على المقار الانتخابية للتصويت على التعديلات الدستورية، خلال اليوم الأول للاستفتاء. وكانت البعثات الدبلوماسية فى مختلف الدول قد أنهت استعداداتها لاستقبال أبناء الجالية المصرية الذين يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور.

وذلك خلال الفترة من اليوم الجمعة حتى الأحد المقبل، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، من أيام التصويت الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج.وانطلقت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

Advertisements