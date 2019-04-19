شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر في جنوب أفريقيا تفتح أبوابها لتصويت الجالية في الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت اللجنة الانتخابية في سفارة جمهورية مصر العربية في «بريتوريا» أبوابها لاستقبال أبناء الجالية المصرية في جنوب أفريقيا في موعدها في التاسعة صباح اليوم 19 أبريل 2019 للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي يُقام على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد.

وأكد السفير شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في جنوب أفريقيا، أن السفارة المصرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة في إطار دورها بالعمل على تمكين المواطنين المصريين المقيمين في جنوب أفريقيا من التصويت، وأن السفارة المصرية وأعضاءها في استعداد كامل لاستقبال أبناء الجالية المصرية أيام التصويت، كما أشار إلى أنه تم التواصل مع السلطات المعنية في «جنوب أفريقيا» وإبلاغها بموعد إجراء الاستفتاء وتوقيتات التصويت، لضمان تأمين عملية التصويت وتيسيرها في محيط السفارة.

وحول دعوة أبناء الجالية المصرية للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية قال «عيسى»، أن دور السفارة يأتي في إطار إعلام الناخبين وتقديم المعلومات الخاصة بآلية التصويت، وتوعيتهم بأهمية المُشاركة السياسية، مُشيراً إلى أن السفارة قد أصدرت إعلاناً بالأمس أوضحت فيه مواعيد التصويت وكيفيته، والتأكيد على أهمية مطالعة التعديلات الدستورية والانخراط بفاعلية في عملية الاستفتاء وممارسة الحق في إبداء الرأي وفقاً لما كفله الدستور المصري، منوهاً بأنه تم نشر الإعلان على صفحة السفارة على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».