شكرا لقرائتكم خبر عن «‎البيئة» تراجع خطة الإصحاح البيئي لعدد من الشركات بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى بالشرقية بالتفتيش على عدد من الشركات بمدينة العاشر من رمضان وتم إتخاذ الإجراءت اللازمة، ويأتي ذلك ‎في إطار تحقيق خطة الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية المخالفة. ‎واستجابة لشكاوى المواطنيين للحفاظ على البيئة والصحة العامة، قام فرع الشرقية برفع تراكمات المخلفات بمنطقة الحسينية بالزقازيق بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة والأجهزة المعنية. فيما نظم فرع الشرقية 3 ندوات توعية بيئية بعدد من المدارس تضمنت موضوعات ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والسلوكيات البيئية السليمة.

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