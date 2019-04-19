شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: اليونسكو تطلق مبادرة «اكتب للسلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، مشاركة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في المبادرة الدولية التي أطلقتها منظمة اليونسكو تحت عنوان «اكتب للسلام»، وإصدارها دليل «كتابة السلام» لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية، بهدف نشر ثقافة السلام، وتعزيز كفاءة التفاعل بين الثقافات.

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وقال «عبدالغفار» إن هذه المبادرة تعد جزء من العقد الدولي للتقارب بين الثقافات (2013-2022)، والذى تقوده اليونسكو، وبرنامج عملها بشأن ثقافة السلام واللاعنف بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لـشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، وخاصة التعلم بين الثقافات، وتقدير التنوع الثقافي والتراث.

وأشار الوزير إلى أنه حرصا من منظمة اليونسكو على تفعيل دور مصر الرائد في شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، فقد تم اختيار جمهورية مصر العربية من بين عدد 40 دولة عضو في منظمة اليونسكو أبدت رغبتها في تنفيذ هذه المبادرة العالمية، من خلال عقد ورشة عمل تدريبية للمدارس المصرية المنتسبة لليونسكو والمهتمة بالمبادرة على مدار يومى 23 و24 أبريل الجارى تنظمها اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتوازي مع ورشة العمل الدولية حول العيش معًا بجامعة الأزهر 23-25 أبريل، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمى.

يذكر أن مبادرة «الكتابة للسلام» تقدم 24 نظامًا للكتابة مع نص تمهيدي أو قصة، أو كلمة «سلام» أو كلمة «مرحبًا»، أو نشاط ما يعبر عن المبادرة بأحد اللغات: الفرنسية، والعربية، والإنجليزية، والإسبانية.