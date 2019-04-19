شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تحتفل بتدريب العاملين بالمحافظات على ٤ برامج تدريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت وزارة التنمية المحلية ممثلة في مركز التنمية المحلية بسقارة، مساء الخميس، باشراف المهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية، بإنتهاء 4 برامج تدريبية حول الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة المحلية للعاملين بالإدارة المحلية وصقل مهارات العاملين بإدارات الأمن وكيفية حماية الأبنية الحكومية والمرافق ومهارات العاملين بإدارات الموازنة وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية في مجال الشؤون القانون.

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وتأتي الدورات في إطار اهتمام الوزارة بتنمية مهارات العاملين في مجال المحليات وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم لتولى مناصب قيادية بالمحافظات، وتنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التي يقومون بها في المحافظات بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع وفي إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري، والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين به حتى يتسنى تحقيق رضا المواطن على أرض الواقع.

وأكد شعراوي أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل.

وقال إنه يجرى حالياً تنفيذ خطة لتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة وتحويله لأكاديمية متخصصة لتخريج القيادات المحلية في مصر وليحاكي أرفع المعاهد والأكاديميات الإدارية لإعداد القادة في العالم.