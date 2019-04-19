شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس السبت (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، السبت، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاعلى مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحه البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «14- 23»، الإسكندرية «15 – 20»، قنا «15 – 28»، الأقصر «16– 30»، وأسوان «17 – 32».