شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في بكين للمشاركة بمنتدى «الحزام والطريق» الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين، الأربعاء المقبل، للمشاركة في فعاليات منتدى الحزام والطريق خلال الفترة من 25 إلى 27 إبريل الجارى، وذلك بمشاركة رؤساء وكبار المسؤولين بحوالي 40 دولة.

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وتنعقد على هامش المنتدى، قمة مصرية- صينية بين الرئيس السيسي ونظيره الصينى شى جين بينج، كما يلتقي الرئيس السيسي بكل من رئيس الوزراء الصينى لي كه تشيانغ، ورئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وانج يانج، ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني.

ورفعت السفارة المصرية في الصين، والسفير أسامه المجدوب، سفير مصر في بكين، درجة الاستعداد القصوى لهذا المنتدى، حيث تشارك مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي بالدرجة الأولى هذا بخلاف الاجتماعات الثنائية بين البلدين حيث تعد الزيارة الخامسة، وتعتمد العلاقة بين البلديين على الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وقد شهدت الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي للصين توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات صينية لتنفيذ مشروعات في مصر بقيمة استثمارية تبلغ حوالى 18.3 مليار دولار، فيما تعمل نحو 1080 شركة صينية في مصر في العديد من المجالات الاستثمارية المتنوعة، ومن أبرزها قطاعات الصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير المناطق الاقتصادية، والتمويل، والمقاولات.

وقال وزير الخارجية الصينى، وانج يي، في تصريحات صحفية، الخميس، إن مبادرة الحزام والطريق التي تتبناها بلاده تمثل منفعة للجميع وتحقق تبادل مصالح للصين والدول المشتركة معها في ذلك المشروع العملاق، وتخدم أغراض التنمية في البلدان الإفريقية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى تمهد الطريق لإنجاح المبادرة كما أن التعاون المصرى الصينى يعد ركيزة أساسية في تعزيز التعاون الصينى الإفريقى وفى الارتقاء بالعلاقات بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وهو ما يضفى أهمية كبيرة على القمة الصينية الإفريقية الحالية.