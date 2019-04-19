شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون في الصين يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ المصريون في الصين التوافد على مقار اللجان المخصصة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بعد أن فتحت اللجان أبوابها لاستقبال أبناء الجالية المصرية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة بكين، وأيضا بمقر القنصلية المصرية بمدينة شانجهاي.

وقال سفير مصر لدى بكين أسامة المجدوب إن السفارة المصرية في الصين أنهت كافة استعداداتها لاستقبال أبناء الجالية المصرية فور دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم المصريين المتواجدين بالخارج للاستفتاء على تعديل الدستور أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري.

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وأضاف السفير، أن المصريين بالصين حريصون على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في رسم خريطة المستقبل لمصر في ظل الاهتمام الكبير الذي توجهه الدولة والحكومة للمصريين في الخارج بصفة عامة، مؤكدا أنه من المتوقع أن يزداد الإقبال على اللجان اليوم وغدا الأحد العطلة الرسمية الإسبوعية في الصين.

وأشار السفير أسامة المجدوب إلى أن عملية التصويت تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء أيام الجمعة، والسبت، والأحد وفقا للتوقيت الزمني في الصين، موضحا أن عملية التصويت تتطلب الحضور الشخصي للناخب إلى مقر السفارة، وإحضار وثيقة إثبات شخصية «بطاقة رقم قومي أو جواز سفر مثبت فيه الرقم القومي.

ومن جانبه أكد تامر جلال المستشار الإعلامي للسفارة المصرية ببكين، أنه وفقا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات فسوف يسمح أيضا للمواطنين الزائرين للصين خلال أيام الاستفتاء بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن السفارة المصرية ببكين تقدم كافة التسهيلات لأبناء الجالية المصرية حتى تيسر لهم المشاركة في عملية التصويت مع مراعاة استمرار فتح اللجان حتى يدلى آخر ناخب بصوته في الاستفتاء.