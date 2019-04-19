شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتابع سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا بأعضاء غرفة العمليات التي أطلقتها الوزارة لمتابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتعامل مع أي نوع من الشكاوى يتعرض لها الناخبين على مدار الساعة.

وأكدت «مكرم»، خلال اجتماعها، على التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية بعملية الاستفتاء للرد على كافة الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمصريين بالخارج خلال مشاركتهم، كما اطمأنت على سير العمل داخل الغرفة من خطوط ساخنة وصفحات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني للتواصل المباشر مع المواطنين المصريين بالخارج.

Advertisements

ووجهت وزيرة الهجرة برصد كافة أنواع الشكاوى والاستفسارات والتعامل معها بشكل فوري على مدار اليوم، وفتح الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على الاستفسارات المتعلقة بكيفية تصويت المصريين بالخارج في عملية الاستفتاء بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع وزارة الخارجية والتواصل مع السفارات والقنصليات خارج مصر.

وزيرة الهجرة تجتمع بفريق عمل غرفة العمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج‬

وزيرة الهجرة تجتمع بفريق عمل غرفة العمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج‬

وكانت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد وجهت بتشكيل غرفة عمليات مكونة من فريق عمل الوزارة لتلقي استفسارات المصريين بالخارج ورصد المعوقات التي قد تواجههم أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقررة لهم أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، حيث بدأت غرفة العمليات عملها الفعلي لمتابعة سير عملية الاستفتاء، مساء الخميس، تزامنا مع انطلاقها في نيوزيلندا وأستراليا.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: «01289850655 – 01017071810 –01159476593»، وأيضًا البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، وذلك للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، كما تم تجهيز غرفة العمليات بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، التي يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.