شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: نسعى لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية، وأن هناك توافق بين مسؤولي البلدين على أهمية إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بما ينعكس إيجاياً على حركة التجارة البينية والاستثمارات.

وأشار نصار، خلال استقبال وفد عماني، برئاسة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة، إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.

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ولفت الوزير إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى العمانى المشترك ليقوم بدور فاعل في تعزيز التعاون المشترك وبصفة خاصة في مجالات النقل واللوجيستيات وربط موانئ البلدين وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز لكل من مصر وسلطنة عمان، فضلاً عن تشجيع الاستثمار السياحى في الجانبين خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة التى ضخها مستثمرون مصريون في سلطنة عمان مؤخراً إلى جانب الصناعات المرتبطة بالمصايد والأسماك.

ومن جانبه، أكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، أن العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية تشهد تطوراً ملحوظاً وحراكاً كبيراً خاصة في ظل الإرادة السياسية من قيادة البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى تطلع القطاع الخاص العمانى إلى تعزيز التعاون مع نظيره المصرى ليس فقط لإقامة مشروعات مشتركة في البلدين وإنما للتوجه سوياً إلى أسواق ثالثة وبصفة خاصة في أسواق الدول الإفريقية.

فيما أشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن هناك تعاون وثيق بين منظمات الأعمال فى البلدين بهدف تيسير عملية التبادل التجارى وإقامة المشروعات المشتركة، لافتاً فى هذا الإطار إلى أن مصر ستسضيف خلال شهر نوفمبر المقبل مؤتمر موسع حول النقل واللوجيستيات وسيتم تنظيمه بالإسكندرية بمشاركة مكثفة من كافة منظمات الأعمال العربية المعنية بالمؤانى والنقل واللوجيستيات.