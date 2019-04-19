شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 قوارب و2000 متر شباك خلال فترة منع الصيد ببحيرة البردويل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت بحيرة البردويل، عن ضبط 3 قوارب خشبية وكمية من أدوات وشباك الصيد في البحيرة خلال فترة منع الصيد في مياه بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء.

وأكد اللواء أمجد الراعية، مدير عام البحيرة، أنه تم ضبط 3 قوارب خشبية «صيلان» تقوم بالصيد بمرسى غزيوان في بحيرة البردويل، بالمخالفة لفترة منع الصيد التي تتخذها إدارة البحيرة لمدة 4 أشهر سنويًا لتكاثر الأسماك خلال تلك الفترة، بجانب ضبط ألفي متر شباك صيد«غزل».

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أشار «الراعية»، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب القوارب المضبوطة بعد مصادرة المضبوطات، محذرًا جميع الصيادين المخالفين بتطبيق أقصى عقوبة في حاله المخالفة بالصيد بالبحيرة خلال فتره المنع، مشيرًا إلى تكثيف الدوريات لتمشيط مياه البحيرة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء ومحاسبه المخالفين.

يذكر أنه تم افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل في 4 من شهر أغسطس الماضي، بعد توقف عدة أشهر بسبب الظروف التي تمر بها محافظة شمال سيناء، فيما يتم إغلاق البحيرة لمدة 4 أشهر من كل عام لتكاثر زرعية الأسماك.

كما يذكر أنه يبلغ عدد مراكب الصيد العاملة ببحيرة البردويل، 1228 مركبًا موزعين على 3 مراسي، وهم مرسي غزيوان به 675مركب، ومرسي التلول به 375 مركب، ومرسي قرية النصر به 178 مركب، ويعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين إلى 3 صيادين، حيث يبلغ عدد الصيادين العاملين في البحيرة نحو 3000 صيادًا.