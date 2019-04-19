شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ«غرفة طوارئ» و2087 سيارة إسعاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وضع خطة شاملة للتأمين الطبى للاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل الجارى، تشمل الدفع بـ2087 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها بمحيط لجان الاستفتاء بكافة محافظات الجمهورية، فضلا عن تكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بها للقصوى، مشيرة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة على مدار الساعة، وتخصيص الخط ساخن «16474»لتلقى البلاغات والاستفسارات.

ووجهت «زايد»، مديريات الشؤون الصحية بكافة المحافظات، بتكوين فريقين مركزيين من كافة التخصصات الطبية للانتشار السريع بكل محافظة بهدف تقديم الدعم لمستشفيات المحافظة أو المحافظات المجاورة عند الضرورة، بالإضافة إلى التنسيق مع المستشفيات الجامعية بكل محافظة.

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وأشارت الوزيرة إلى أن خطة التأمين الطبى تشمل رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف وقطاع الرعاية الحرجة والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث.

ولفتت إلى التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، مضيفاً أنه تم مراجعة أرصدة الدم على مستوى الجمهورية بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة للتأكد من توافر مخزون استراتيجي كافى، مؤكدة توافر 26 ألف كيس دم من مختلف الفصائل، و40 ألف كيس بلازما، وذلك بمراكز خدمات نقل الدم القومية، والإدارة العامه لبنوك الدم، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصه، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية.

وأكدت الوزيرة أنه تم تدعيم المستشفيات بأرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بالمستشفيات ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، لافتا إلى أنه تم منع كافة الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات خلال فترات الاستفتاء، وخاصة لأقسام «الطوارئ»، و«الرعايات المركزة»، و«الحروق».