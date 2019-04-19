شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون في أستراليا وميلانو يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد المصريون في الخارج على القنصليات والسفارات من أجل المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وتوجه المصريون المقيمون في أستراليا إلى مقر السفارة من أجل المشاركة في الاستفتاء، كما توجه أسر مدرسة نجيب محفوظ بميلانو للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية.

وتجرى عملية التصويت في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

ونوهت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.