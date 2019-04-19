‎البيئة تراجع خطة الإصحاح البيئى لعدد من الشركات فى العاشر من رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى بالشرقية، حملة تفتيشية على عدد من الشركات بمدينة العاشر من رمضان وتم إتخاذ الإجراءت اللازمة، وذلك ‎فى إطار تحقيق خطة الإصحاح البيئى للمنشآت الصناعية المخالفة. ‎وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه استجابة لشكاوى المواطنين للحفاظ على البيئة والصحة العامة قام فرع الشرقية بإزالة تراكم مخلفات بمنطقة الحسينية بالزقازيق، حيث تم رفع التراكمات بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة والأجهزة المعنية. Advertisements ‎ومن جهة أخرى فى إطار حرص وزارة البيئة على رفع الوعى البيئى لدى شرائح المجتمع، نظم فرع الشرقية 3 ندوات توعية بيئية بعدد من المدارس تضمنت موضوعات ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والسلوكيات البيئية السليمة.

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