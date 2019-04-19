شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 4 رحلات بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط السعودية رقم 314 المتجهة إلى الرياض تأخرت أكثر من ساعة، وتأخرت أيضا رحلة طيران نسما رقم 170 المتجهة إلى جدة بسبب ظروف التشغيل.

Advertisements

وأضافت المصادر، أن رحلة طيران الاتحاد رقم 650 المتجهة إلى أبوظبى تأخر إقلاعها، ورحلة الخطوط التركية رقم 693 المتجهة إلى إسطنبول.