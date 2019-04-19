شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يفقد 13 قرشا خلال أسبوع ويتراجع لـ17.27 جنيه بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقد سعر الدولار نحو 13 قرشاً أمام الجنيه المصرى خلال أسبوع ليصل إلى مستوى 17.27 جنيه للشراء، 17.24 جنيه للبيع بالبنك المركزى المصرى، وينشر ”الخليج 365” آخر تحديث لسعر الدولار فى عدد من البنوك.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى17.14 جنيه للشراء سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى17.14 جنيه للشراء 17.24 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى17.15 جنيه للشراء سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى17.15 جنيه للشراء 17.25 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك مصر17.15 جنيه للشراء سعر الدولار فى بنك مصر17.15 جنيه للشراء 17.25 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة17.15 جنيه للشراء سعر الدولار فى بنك القاهرة17.15 جنيه للشراء 17.25 جنيه للبيع Advertisements

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى17.15 جنيه للشراء سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى17.15 جنيه للشراء 17.25 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib17.14 جنيه للشراء سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib17.14 جنيه للشراء 17.24 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية17.14 جنيه للشراء سعر الدولار فى بنك الإسكندرية17.14 جنيه للشراء 17.24 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة17.14 جنيه للشراء سعر الدولار فى بنك عودة17.14 جنيه للشراء 17.24 جنيه للبيع

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