شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. وزيرة الهجرة فى بث مباشرة من غرفة عمليات متابعة الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مقطع فيديو مقتضب، اليوم الجمعة، من داخل غرفة عمليات وزارة الهجرة، حيث تجرى متابعة عمليات استفتاء المصريين فى الخارج على التعديلات الدستورية، وذلك فى أول يوم لإدلاء المصريين خارج بأصواتهم فى مقرات السفارات والقنصليات المصرية بمختلف أنحاء العالم.

وأعلنت وزارة الهجرة، أن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، سوف تظهر فى بث مباشر بعد قليل من داخل غرفة العمليات.

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ويدلى المصريين فى الخارج بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستوريه خارج البلاد خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، فيما يدلى المصريين داخل البلاد بأصواتهم فى أيام 20 و21 و22 أبريل.