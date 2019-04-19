صور.. الطفل "سليم" أصغر مصرى مغترب فى ميلانو يشارك بالتصويت بالاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة تعبر عن حب الوطن حرصت سيدة مصرية على اصطحاب طفلها خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية بميلانو بإيطاليا. الطفل "سليم عاصم" أصغر مصرى مغترب في ميلانو بإيطاليا يشارك في التصويت بالاستفتاء بحضور القنصل العام إيهاب أبوسريع، رافعا علم مصر. Advertisements وبأعلام مصر وزى موحد استعد سيدات ورجال رابطة الجالية المصرية في ميلانو وضواحيها للتوجه للاستفتاء على التعديلات الدستورية فى أول أيام الاستفتاء المخصصة للمصريين فى الخارج . وتجري عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.







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