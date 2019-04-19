بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في أستراليا

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بدء الاستفتاء في السفارة المصرية بكانبرا

بدأت السفارة المصرية بكانبرا، قبل قليل، في استقبال أبناء الجالية وذلك للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. واستقبلت قنصليتا مصر في كل من سيدنى وملبورن المصريين المغتربين من أبناء الجالية، الذين توافدوا على المقار الانتخابية الموجودة فى القنصليتين للتصويت على التعديلات الدستورية. يأتي ذلك فيما كانت البعثات الدبلوماسية فى مختلف الدول قد أنهت استعداداتها لاستقبال أبناء الجالية المصرية الذين يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تصويت المصريين المقيمين في الخارج، بداية من الجمعة 19 أبريل الجاري، حتى الأحد 21 من نفس الشهر، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة. وانطلقت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في

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