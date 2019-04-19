انت الان تتابع بسبب قطر.. إعفاء وزير الخارجية السوداني من منصبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عبد الفتاح البرهان

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، قرارا أعفى بموجبه وزير الخارجية المكلف من مهامه كوكيل لوزارة الخارجية، حسب "سكاي نيوز عربية". وردا على أسئلة الصحفيين بشأن سبب إعفاء وكيل وزارة الخارجية، قال الناطق باسم المجلس شمس الدين كباشي، إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه. وقال كباشي إن البيان الذي أصدرته الخارجية تم دون علم المجلس العسكري الانتقالي، خصوصا أنه استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع، كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي. ورفضت السلطات السودانية، أمس، استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حسب فضائية "العربية". وأفادت القناة بأن الوفد القطري برئاسة وزير

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