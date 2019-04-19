شكرا لقرائتكم خبر عن البحيرة تعلن استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن إلغاء الأجازات في جميع القطاعات المعنية بالانتخابات خلال فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتخصيص سيدتين للتفتيش أمام كل لجان الإناث، والإنتهاء من أعمال الإنارة والنظافة والتأمين أمام وداخل اللجان.
وأوضح «المحافظ» أن الكتلة التصويتية لمواطني المحافظة تبلغ 3 ملايين و895 ألف و934 ناخبًا وناخبة، موزعين على 716 مركزًا انتخابيًا، وأن عدد اللجان العامة 18 لجنة وعدد اللجان الفرعية 908 لجنة فرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر البحيرة تعلن استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.