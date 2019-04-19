شكرا لقرائتكم خبر عن البحيرة تعلن استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن إلغاء الأجازات في جميع القطاعات المعنية بالانتخابات خلال فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتخصيص سيدتين للتفتيش أمام كل لجان الإناث، والإنتهاء من أعمال الإنارة والنظافة والتأمين أمام وداخل اللجان.

وأوضح «المحافظ» أن الكتلة التصويتية لمواطني المحافظة تبلغ 3 ملايين و895 ألف و934 ناخبًا وناخبة، موزعين على 716 مركزًا انتخابيًا، وأن عدد اللجان العامة 18 لجنة وعدد اللجان الفرعية 908 لجنة فرعية.