شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون في النمسا يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت صباح اليوم ،الجمعة، عملية تصويت المواطنين المصريين المقيمين في النمسا، وذلك بمقر السفارة المصرية في فيينا، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة، ويستمر التصويت ثلاثة أيام من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.

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ومن المتوقع أن تشهد عملية التصويت كثافة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث يحضر أبناء الجالية المصرية إلى مقر السفارة من مختلف المحافظات النمساوية.

وكانت السفارة المصرية قد أصدرت بيانا حثت فيه أبناء الجالية المصرية على المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية.

يذكر أن سفير مصر في النمسا عمر عامر والقنصل محمد فرج عقدا عدة لقاءات تحضيرية مع أبناء الجالية المصرية في النمسا في مقر النادي المصري في فيينا والكنيسة القبطية للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتصويت على التعديلات الدستورية.

ويبلغ تعداد الجالية المصرية في النمسا نحو 30 ألف نسمة يقيم أغلبهم في العاصمة فيينا وفى مدينة جراتس ثاني أكبر المدن النمساوية.