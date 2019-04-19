شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يُطلق «شارك» لتحفيز المواطنين على المشاركة في «الاستفتاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلق اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة إشارة بدء ماراثون المشى «شارك» الذي تنظمه المحافظة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تحت شعار «شارك»، برعاية محافظ القاهرة، لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وانطلق الماراثون من ساحة ميدان عابدين أمام ديوان محافظة القاهرة، وصولا إلى ميدان سراى الجزيرة مرورا بشارع البستان وميدان التحرير بمشاركة 10 آلاف شاب من شباب القاهرة وعدد من الشخصيات العامة وقيادات المحافظة. واستخدمت محافظة القاهرة حافلات مكشوفة بثت أغان وطنية تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على الدستور .

يذكر أن العاصمة تضم 679 مركزا انتخابيا تشمل 1388 لجنة فرعية بجميع الاحياء، بالاضافة إلى 44 لجنة عامة لأعمال فرز الأصوات تكون جاهزة لاستقبال 7،622,722 ناخب لهم حق التصويت على مستوى القاهرة، بالاضافة إلى 19 لجنة لإستقبال الوافدين من خارج القاهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة يُطلق «شارك» لتحفيز المواطنين على المشاركة في «الاستفتاء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.