شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصويت المصريين بأوروبا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انطلقت صباح الجمعة، عملية تصويت المواطنين المصريين المقيمين بالدول الاوروبية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وفتحت السفارة المصرية بباريس والقنصلية المصرية بمرسيليا أبوابهما لاستقبال ابناء الجالية الذين يحرصون على المشاركة فى هذا الاستحقاق الهام.

كما توافد أبناء الجاليات المصرية باوروبا على المقار الانتخابية الفرعية فى أيرلندا وايطاليا وارمينيا والمانيا والمجر والنرويج والنمسا وبريطانيا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا وهولندا وفنلندا وكرواتيا والتشيك واسبانيا والدانمارك.

وتجرى عملية تصويت المصريين بالخارج فى 140مقرا انتخابيا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج.

وطبقاً للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

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