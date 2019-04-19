شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدفع بـ 2087 سيارة إسعاف بمحيط لجان الاستفتاء فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وضع خطة شاملة للتأمين الطبى للاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الفترة من 20 إلى 22 ابريل الجارى، تشمل الدفع بـ 2087 سيارة اسعاف مجهزة يتم توزيعها بمحيط لجان الاستفتاء بكافة محافظات الجمهورية، فضلا عن تكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بها للقصوى، مشيرة إلى انعقاد غرفة الازمات والطوارئ بديوان عام الوزارة على مدار الساعة، وتخصيص الخط ساخن "16474"لتلقى البلاغات والاستفسارات.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، ان وزيرة الصحة وجهت مديريات الشئون الصحية بكافة المحافظات، بتكوين فريقين مركزيين من كافة التخصصات الطبية للانتشار السريع بكل محافظة بهدف تقديم الدعم لمستشفيات المحافظة أو المحافظات المجاورة عند الضرورة، بالإضافة إلى التنسيق مع المستشفيات الجامعية بكل محافظة.



وقال مجاهد، فى بيان اليوم، إن خطة التأمين الطبى تشمل رفع درجة الإستعداد بجميع مرافق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف وقطاع الرعاية الحرجة والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبى السريع فى بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أى حدث.

وأشار مجاهد، إلى التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، مضيفاً أنه تم مراجعة أرصدة الدم على مستوى الجمهورية بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة للتأكد من توافر مخزون استراتيجى كافى، مؤكدا توافر 26 ألف كيس دم من مختلف الفصائل، و 40 ألف كيس بلازما، وذلك بمراكز خدمات نقل الدم القومية، والإدارة العامه لبنوك الدم، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصه، وهيئة المستشفيات و المعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية.

وأكد أنه تم تدعيم المستشفيات بارصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، لافتا إلى أنه تم منع كافة الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات خلال فترات الاستفتاء، وخاصة لأقسام "الطوارئ"، و"الرعايات المركزة"، و"الحروق".

