شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يستعرض مع مدير مركز الارز الأفريقى جهود مصر فى تحسين المحصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وهارولد روى ماكوالى، مدير عام مركز الأرز الأفريقى، الجهود التى بذلتها مصر ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، للنهوض بمحصول الأرز وتطوير انتاجيته، واستنباط اصناف جديدة منه غير شرهه للمياه، مما ساهم فى تحسين وزيادة جودة المحصول بدول القارة السمراء.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بديوان وزارة الزراعة بحضور الدكتورة منى محرز نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، و الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

وأكد وزير الزراعة حرصه على تقديم كافة سبل العون للأشقاء الأفارقة لزيادة تطوير زراعة الأرز لديهم، وتقديم خبراتها بمشاركة علمائها فى تطوير الإنتاج بما يحقق ربح أعلى للمزارعين وزيادة مستوى دخولهم وتعظيم الأستفادة من وحدتى الأرض والمياه.

ووقع وزير الزراعة وثيقة انضمام دولة كينيا إلى مركز الأرز الإفريقى، لتعد العضو رقم 28 بالمركز، وذلك بإعتبار مصر تترأس حاليا المركز.

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وأشار أبو ستيت إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكثيف التعاون بين مصر وكافة دول القارة السمراء، باعتبارها الامتداد الطبيعى لمصر، وهناك علاقات تاريخية فى المجالات المختلفة التى تربط بينهنا.

ومن جهته أشاد مدير عام مركز الأرز الجهود التى بذلتها مصر فى تطوير برامج الارز الهجين من خلال الخبراء والباحثين بمركز البحوث الزراعية، فضلا عن البرامج التدريبية التى يتم نقديمها للمزارعين والباحثين الافارقة بالمركز الدولى للزراعة.

وأعرب عن سعادته بأن مصر ستنظم ملتقى علمى للباحثين الأفارقة فى أوائل اكتوبر المقبل، لافتا الى ان ذلك يعد فرصة جيدة لنقل الخبرات والتعرف على التكنولوجيات الحديثة فى مجال الزراعة، والبحوث العلمية الزراعية الجديدة.

فيما قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ان مركز الارز الافريقى يعد من أهم المراكز الدولية المختصة بتحسين الأرز فى افريقيا، واستنباط الاصناف المتحملة لظروف الجفاف وتحت نظام الرى المطرى، لافتا الى ان مصر انضمت للمركز عام 2008، وتولت رئاستها هذا العام، مؤكدًا أهمية دور المنظمة فى متابعة كافة أنشطة البحوث فى الدول الافريقية الأعضاء ونشرها للاستفادة منها.