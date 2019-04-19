صور.. المصريون فى ميلانو يتوجهون للاستفتاء على التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بأعلام مصر وزى موحد استعد سيدات ورجال رابطة الجالية المصرية في ميلانو وضواحيها للتوجه للاستفتاء على التعديلات الدستورية فى أول أيام الاستفتاء المخصصة للمصريين فى الخارج. وتجري عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد. Advertisements

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