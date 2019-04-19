شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: اليونسكو تطلق المبادرة الدولية تحت عنوان "اكتب للسلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى، عن مشاركة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى المبادرة الدولية التى أطلقتها منظمة اليونسكو تحت عنوان "اكتب للسلام"، وإصدارها دليل "كتابة السلام" لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية، لنشر ثقافة السلام، وتعزيز كفاءة التفاعل بين الثقافات، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن المبادرة جزء من العقد الدولى للتقارب بين الثقافات "2013-2022"، والذى تقوده اليونسكو، وبرنامج عملها بشأن ثقافة السلام واللاعنف بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لـشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو ASP net، وخاصة التعلم بين الثقافات، وتقدير التنوع الثقافى والتراث.



وتابعت الوزارة:"حرصا من منظمة اليونسكو على تفعيل دور مصر الرائد فى شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، فقد تم اختيار جمهورية مصر العربية من بين عدد 40 دولة عضو فى منظمة اليونسكو أبدت رغبتها فى تنفيذ هذه المبادرة العالمية، من خلال عقد ورشة عمل تدريبية للمدارس المصرية المنتسبة لليونسكو والمهتمة بالمبادرة على مدار يومى 23 و 24 أبريل الجارى تنظمها اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتوازى مع ورشة العمل الدولية حول العيش معًا بجامعة الأزهر 23-25 أبريل، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمى".

جدير بالذكر أن مبادرة "الكتابة للسلام" تقدم 24 نظامًا للكتابة مع نص تمهيدى أو قصة، أو كلمة "سلام" أو كلمة "مرحبًا"، أو نشاط ما يعبر عن المبادرة بأحد اللغات: الفرنسية، والعربية، والإنجليزية، والأسبانية.