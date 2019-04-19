شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنهى ماراثون المشى لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أنهت محافظة القاهرة، ماراثون المشى، الذى نظمته تحت شعار "شارك"، منذ قليل، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بعد عودة المشاركين مرة أخرى لميدان عابدين الذى بدء منه الماراثون.

وشهد الماراثون الذى شارك فيه قيادات محافظة القاهرة على رأسهم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عدة فاعليات لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، منها استخدام محافظة القاهرة حافلات مكشوفة اذاعت من خلالها الأغانى الوطنية كما ارتدى المشاركين تيشرتات طبع عليها شعار الماراثون وكلمة تحيا مصر، حيث شارك الآلاف.

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وعلق المشاركين الأعلام المصرية على كوبرى قصر النيل، كما أطلقوا البالونات من أعلى الكوبرى، وشارك فى الماراثون فرق الكشافة والبحرية الخاصة بشباب المحافظة.

وانطلق الماراثون من ساحة ميدان عابدين أمام ديوان محافظة القاهرة، وصولا إلى ميدان سراى الجزيرة مرورا بشارع البستان وميدان التحرير.