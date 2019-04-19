شكرا لقرائتكم خبر عن صور..المصريون فى البحرين يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد المواطنون من أبناء الجالية المصرية فى مملكة البحرين على مقار السفارات المصرية، اليوم الجمعة، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

,انطلقت عملية تصويت المصريين بالبحرين كذلك صباح اليوم بمقر السفارة النصرية بالمنامة للمشاركة فى هذا الاستحقاق الهام.

ويحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.



المصريون فى البحرين يدلون بأصواتهم

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المصريون فى البحرين يدلون بأصواتهم



المصريون فى البحرين يدلون بأصواتهم



المصريون فى البحرين يدلون بأصواتهم