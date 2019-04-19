تعرف على إجراءات استخراج رخصة سلاح فى 6 خطوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت ممكن يرغبون فى اقتناء سلاح نارى، وترغب فى ترخيصه، عليك اتباع هذه الخطوات: 1 ـ توجه إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامتك. 2 ـ تقديم طلب لمأمور القسم أو مركز الشرطة بترخيص سلاح. Advertisements 3 ـ تسليم مستندات خاصة بك لبدء إجراء الترخيص. 4 ـ المستندات تشمل "فيش" وصورتين ومبررات الترخيص والمؤهل الدراسى وتحديد الغرض من الترخيص وشهادتين طبيتين. 5 ـ استلام خطاب معتمد للتوجه به لمركز تدريب المديرية خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع لاختباره فى قواعد التعامل مع السلاح وكيفية استخدامه وتبصيره بالأحوال القانونية التى يستخدم فيها. 6 ـ تقديم خطاب مركز التدريب بإتمام الدورة بالقسم أو المركز لاستكمال إجراءات البت فى طلب الترخيص.

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