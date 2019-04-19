شكرا لقرائتكم خبر عن #التعديلات_الدستوريه يتصدر ترند تويتر.. مغردون:الحمد الله على نعمة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بآلاف التغريدات والتدوينات، تصدر هاشتاج #التعديلات_الدستوريه قائمة ترند تويتر فى مصر والعديد من الدول العربية، تزامنا مع انطلاق التصويت على التعديلات الدستورية للمصريين فى الخارج.



قائمة الترند

وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث قال محمد رفعت: "نعم على التعديلات الدستورية والحمد الله على نعمة الوطن"، وقال مدون آخر: "حسب التعديلات الدستورية والتى أقرها البرلمان المصرى يتوقع أن يقود الزعيم السيسى مصر حتى 2030، حالات إسهال تضرب قطر وخونة الأوطان والسلطان ومطلقاته".





وتوافد الآلاف من المصريين فى الخارج أمام السفارات المصرية للمشاركة فى الاستفتاء واصطفوا طوابيرا طويلة للتصويت من أجل مستقبل أفضل لبلادهم ومساندة الزعيم عبد الفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة التطوير والتنمية.

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وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.





ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد في الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



