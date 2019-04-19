شكرا لقرائتكم خبر عن ‎صور.. المصريون فى دبى يصطفون للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المصريون فى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية، ”الخليج 365”، مجموعة صور من مشاركتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقر القنصلية المصرية فى دبى.

المصريون فى دبى



دبى

وبدأ الناخبون فى التوافد على مقر القنصلية المصرية فى دبى، للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى ستبدأ عملية الاقتراع عليها بالنسبة للمصريين فى الخارج، اعتبارا من اليوم الجمعة، وحتى يوم الأحد المقبل.

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نبيل لطفى من دبى



دبى

وفى هذا الإطار يدعو الخليج 365 من خلال "صحافة المواطن" المصريين فى الخارج للمشاركة بصورهم خلال عمليات الاستفتاء، وأيضًا نقل الأحداث وكل ما هو جديد خلال سير عملية الاستفتاء، ونقل أى مواقف قد تحدث فى اللجان خلال عملية الاستفتاء.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



المصريون فى البحرين يدلون بأصواتهم



المصريون فى البحرين يدلون بأصواتهم



المصريون فى البحرين يدلون بأصواتهم



المصريون فى البحرين يدلون بأصواتهم