شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الجالية المصرية بالكويت تشارك فى الاستفتاء على تعديلات الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المصريون المقيمون فى الكويت فى التوافد على مقر السفارة المصرية لدى الكويت، للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي بدأت عملية الاقتراع عليها بالنسبة للمصريين فى الخارج، اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل.

ونشر حساب وزارة الهجرة عبر تويتر ، فيديو يرصد مجموعة من المصريين فى اتجاههم للسفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور، وعلقوا على الفيديو "الجالية المصرية في الكويت فى طريقها للاستفتاء على التعديلات الدستورية"

وعبر المشاركون عن فرحتهم بالمشاركة فى الاستفتاء، وحثوا المواطنين على النزول للاستفتاء والادلاء بأصواتهم، كونه حق من حقوقهم الدستورية .

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.