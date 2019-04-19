3 خطوط ساخنة وبريد إليكتروني للتواصل مع المصريين بالخارج أثناء الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة غرفة عمليات، لمتابعة عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة خلال عملية التصويت.

وخصصت الوزارة الأرقام التالية لغرفة العمليات: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضا البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، كما تم تجهيز غرفة العمليات بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة ومقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيا مع الغرفة، التي يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

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وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم - في تصريح اليوم - أهمية الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج، وحرصهم على المشاركة في ممارسة حقوقهم الوطنية والدستورية من خلال عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، في (140) مقرا انتخابيا بـ(124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية بالخارج.

وتستقبل البعثات الدبلوماسية المواطنين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

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