679 مركزا انتخابيا بالقاهرة جاهزة لاستقبال 7.62 مليون مواطن فى استفتاء التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ): يدلى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة غدا (السبت) بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمعهد فتيات مصر الجديدة الأزهري. وتضم القاهرة 679 مركزا انتخابيا تشمل 1388 لجنة فرعية بجميع الأحياء، بالاضافة إلى 44 لجنة عامة لأعمال فرز الأصوات ، ستكون جاهزة لاستقبال 7,622,722 ناخب لهم حق التصويت على مستوى القاهرة ، بالاضافة إلى 19 لجنة لإستقبال الوافدين من خارج القاهرة .

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