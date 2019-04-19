5 فئات و21 معيارًا.. التموين تكشف عن خطة جديدة للدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم التكنولوجيا والمعلومات، إن المرحلة الثالثة من معايير حذف غير المستحقين والتي جرى إعلانها في الثاني من أبريل الجاري، هي المرحلة الأخيرة، معلنًا أنه لن يكون هناك مرحلة رابعة.

وأضاف مدكور - في تصريح خاص لمصراوي- أنه عقب انتهاء المرحلة الثالثة تُعلن حقبة جديدة من الاستبعادات استمرارًا لعملية التنقية، موضحًا أنها تتضمن 21 معيارًا، وبناءً عليه يجرى تقسيم مستحقي الدعم لـ5 فئات مختلفة، تُمنح كل فئة قدرًا معينًا من الدعم وفقًا لدرجة احتياجاتهم: "الفئة أ هتاخد 200 جنيه مثلًا، والفئة ب هتاخد 150 جنيه وهكذا".

وأوضح مستشار وزير التموين، أنه وفقًا للدراسة التي يتم عليها العمل حالياً من قبل عددٍ من أساتذة الجامعة المتخصصين في الاقتصاد والاجتماع، سيتم منح المواطنين مستحقي الدعم دعمًا تدريجياً:"مش كل الناس هتاخد زي بعض".

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وعن موعد تطبيق الخطة الجديدة لتوزيع الدعم العيني، قال الدكتور عمرو مدكور، إن الوزير يتابع عن كثب هذه الدراسة، مؤكدًا أنه لم يتم بعد تحديد موعد للتطبيق، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها عقب التصديق عليها من قبل وزير التموين ورئاسة مجلس الوزراء.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن بدء المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين من الدعم في الثاني من أبريل الجاري، والتي تضمنت 7 معايير، نصت على حذف كل من: "تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، ومالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر، ومن يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، إضافة إلى مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى".

فيما تم إتاحة إمكانية التظلم لمن تنطبق عليهم إحدى المعايير، وذلك عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر