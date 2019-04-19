"wifi وUSB وألعاب".. أهم المعلومات عن طائرة الأحلام الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقبلت مصر للطيران طائرة بوينج "787_9 Dreamliner، أو طائرة الأحلام، ضمن صفقة أبرمتها الشركة مؤخرًا.

وتعتبر طائرة الأحلام، قادرة على قطع مسافات طويلة دون توقف وبأقصى حمولة ممكنة.

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وتسع الطائرة الجديدة لـ309 مقاعد بأنظمة أمان بأحزمة ثلاثية التثبيت للوسط والكتف.

ويرصد الخليج 365، أبرز المعلومات عن الطائرة الجديدة في الفيديوجراف التالي.