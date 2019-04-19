"wifi وUSB وألعاب".. أهم المعلومات عن طائرة الأحلام الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
استقبلت مصر للطيران طائرة بوينج "787_9 Dreamliner، أو طائرة الأحلام، ضمن صفقة أبرمتها الشركة مؤخرًا.
وتعتبر طائرة الأحلام، قادرة على قطع مسافات طويلة دون توقف وبأقصى حمولة ممكنة.
وتسع الطائرة الجديدة لـ309 مقاعد بأنظمة أمان بأحزمة ثلاثية التثبيت للوسط والكتف.
ويرصد الخليج 365، أبرز المعلومات عن الطائرة الجديدة في الفيديوجراف التالي.
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