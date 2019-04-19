أخبار مصر | الآلاف يشاركون في ماراثون بميدان التحرير للحث على المشاركة بالتعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف يشاركون في ماراثون بميدان التحرير للحث على المشاركة بالتعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع الآلاف أمام ديوان عام محافظة القاهرة بميدان عابدين، تمهيدا للمشاركة في ماراثون المشي الذي تنظمه المحافظة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تحت شعار "شارك"، برعاية محافظ القاهرة، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ويشارك اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من الشخصيات العامة وقيادات المحافظة، فى الماراثون الذى ينطلق من ساحة ميدان عابدين امام ديوان محافظة القاهرة، وصولا إلى ميدان سراى الجزيرة مرورا بشارع البستان وميدان التحرير.