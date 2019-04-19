بدء التصويت بالخارج في الاستفتاء على تعديل الدستور

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صورة أرشيفية

انطلقت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج رسميًا، مساء اليوم الخميس، بمقر اللجنة الانتخابية الفرعية بسفارة مصر بويلنجتون. وفتحت سفارة مصر في العاصمة النيوزيلندية أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة صباح الجمعة (بتوقيت ويلنجتون) (الخميس بتوقيت القاهرة) لتكون نيوزيلاندا أول دولة بالعالم تنطلق منها عملية تصويت المصريين في هذا الاستحقاق الوطني الهام. وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة توجد بها البعثات المصرية في الخارج.

وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد. ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه يحق لكل مواطن مصري