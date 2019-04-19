شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت على التعديلات الدستورية في السفارة المصرية بلبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت، الثامنة بتوقيت القاهرة، لجنة الاقتراع بداخل مقر السفارة المصرية، في استقبال المواطنين المصريين الراغبين في الإدلاء برأيهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، بإشراف من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بهذا الشأن، والمتضمن أن يتم الاقتراع على مدى أيام الجمعة والسبت والأحد من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وفقا لتوقيت كل دولة يجري فيها الاقتراع.

وحضر أعضاء البعثة الدبلوماسية والموظفون المعاونون في السفارة المصرية في بيروت، منذ الصباح الباكر وقبل بدء الموعد المقرر لعملية الاستفتاء، حيث تم الانتهاء من ترتيب وتجهيز كافة الأوراق والمحاضر والصناديق ومستلزمات الاقتراع، قبل بدء موعد الاقتراع المحدد.

وبدأت وقائع عملية الاستفتاء بقيام أعضاء البعثة الدبلوماسية والموظفين المعاونين، بالإدلاء برأيهم في صناديق الاقتراع وإثبات هذه الإجراءات بالمحاضر الرسمية للاقتراع، كما حضر عدد من المواطنين مع بدء عملية الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وتتم عملية الإدلاء بالرأي في الاستفتاء بموجب جواز السفر ساري الصلاحية المتضمن الرقم القومي، أو بمقتضى بطاقة الرقم القومي حتى ولو لم تكن سارية.

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