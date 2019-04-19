شكرا لقرائتكم خبر عن تنورة ومزمار فى ماراثون محافظة القاهرة للحث على المشاركة باستفتاء الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت فرق التنورة والمزمار، عروضا فنية بميدان عابدين، وذلك خلال ماراثون المشى الذى انطلق منذ قليل، وتنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تحت شعار "شارك"، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأطلق المشاركون فى الماراثون مئات البالونات الملونة فى الهواء مع بدء انطلاق الماراثون، كما رفعوا الأعلام المصرية وارتدوا ملابس عليها شعار الماراثون "شارك" وتحيا مصر.

واستخدمت محافظة القاهرة، حافلات مكشوفة بثت أغانى وطنية تحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الذى يجرى الآن فى الخارج، ويستمر 3 أيام والمقرر إجراؤه غدا فى الداخل لمدة 3 أيام.

ويشارك فى ماراثون المشى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجميع مديرى المديريات ورؤساء الأحياء وقيادات المحافظة وآلاف الشباب.

وانطلق الماراثون من ساحة ميدان عابدين أمام ديوان محافظة القاهرة، فى طريقه إلى ميدان سراى الجزيرة مرورا بشارع البستان وميدان التحرير.

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