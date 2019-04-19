بدء التصويت على التعديلات الدستورية بسلطنة عمان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان صباح اليوم /الجمعة/ في التوافد على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وقال سفير مصر في سلطنة عمان محمد غنيم - في تصريحات خاصة لقناة " اكسترا نيوز " الإخبارية،" إن هناك توافدا للمواطنين على السفارة منذ فتح أبوابها ، وتتم الأمور بيسر وسهولة ومن المتوقع زيادة أعداد الناخبين خلال اليوم وبعد صلاة الجمعة .

وأضاف أن السفارة في سلطنة عمان تعمل على أن يكون هناك تواصل أسري مع المواطنين وليس مع الناخبين فقط ، ونحن نحث المواطنين دائما على الحضور إلى السفارة كأسرة مع أبنائهم ، وبالتالي هناك مجموعة من الفعاليات بمساعدة الجالية المصرية ونادي رجال الأعمال لإعطاء الأسرة فرصة التواجد بالكامل داخل مقر السفارة للمشاركة في الاستفتاء .

وأشار إلى أن السفارة قامت بإرسال مجموعة من الدعوات والارشادات والتوعية للمواطنين للحضور داخل مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى حرص السفارة على وضع لافتات تظهر التعديلات الدستورية في مدخل اللجنة الانتخابية نفسه .