شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 19 أبريل 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ المصريون في الخارج، الإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك في التاسعة صباحًا (بالتوقيت المحلي لكل دولة).

تنظم محافظة القاهرة، تحت رعاية اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، «ماراثون مشي» تحت شعار «شارك»، بمشاركة 10 آلاف شاب.

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تبدأ أعمال «الملتقى البيئي التاسع» بعنوان «مستقبل بحيرة مريوط وتنمية الإسكندرية»، وينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عصام الكردي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

يعقد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، لقاء قمة مع نظيره الأوزبكي، شاكت ميرزيوييف، لمناقشة سبل تحسين العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين.

يعقد بمدينة طنطا المهرجان الختامي لفرق الأقاليم بهيئة قصور الثقافة، بمشاركة 16 عرضا، وذلك في إطار انتهاء موسم مسرح الأقاليم.