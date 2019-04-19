شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة شمال سيناء تكثف دعوتها للمشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت محافظة شمال سيناء دعوتها لجميع المواطنين بالتوجه إلى لجان الاستفتاء والمشاركة الايجابية في التعديلات الدستورية المقررة، كما كثفت جميع الأحزاب والتيارات السياسية بالمحافظة من تحركاتها لحشد الجماهير للمشاركة بفاعلية في الاستفتاء والدعوة إلى دعم التعديلات الدستورية، إلى جانب المبادرات الشبابية والفردية دعما للاستقرار واستكمال المسيرة.

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وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء استعدادات المحافظة للاستفتاء على الدستور الذي سيجرى أيام 20، 21، 22 أبريل الجاري، وذلك على كافة القطاعات والجهات المعنية، مشيرا إلى أن جميع الجهات المعنية جاهزة ومستعدة لإجراء الاستفتاء في المواعيد المحددة، وجرى تحديد وإعداد اللجان وتوفير جميع احتياجاتها، وتيسير الإجراءات خاصة أمام كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية للمشاركة في الاستفتاء.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والأجهزة ومديري المديريات المختلفة والمصالح الحكومية بتيسير مشاركة عامليها في الاستفتاء على مدار الأيام الثلاثة المخصصة، وحثهم على المشاركة دون فرض رأى عليهم.

كما أصدر تعليماته بتوفير أتوبيسات لنقل أبناء مركزي الشيخ زويد ورفح المقيمين في تجمعات بالعريش وبئر العبدإلى لجان الاستفتاء المخصصة لهم في مدينة الشيخ زويد للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، داعيًا المواطنين ممن لهم صوت انتخابي إلى الخروج إلى اللجان والمشاركة في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور كل حسب قناعته ورأيه.